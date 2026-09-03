В Мюнхене территорию оборонной компании забросали зажигательными устройствами

В Германии расследуют возможную диверсию против оборонного сектора. В Мюнхене неизвестные атаковали стройплощадку рядом со штаб-квартирой одного из ведущих концернов Rohde & Schwarz. К слову, он производит оборудование радиосвязи для Вооруженных сил страны.

Злоумышленники минувшей ночью забросали объект зажигательными устройствами. Одно из них вызвало пожар, а второе обезвредили специалисты.

По горячим следам полиция уже задержала двоих подозреваемых. Это граждане Болгарии - мужчина и женщина. Криминальная полиция Баварии официально заявила, что у этого поджога четкий политический мотив.