В Непале в результате оползня погибли 1396 человек

Число погибших в результате мощного оползня на севере Непала, вблизи границы с Китаем, возросло до 1396 человек, информирует ТАСС.

Согласно данным Центрального телевидения КНР, непальские власти заявили, что пропавшими без вести числятся более 5,1 тыс. человек. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Стихийное бедствие обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа 2026-го. Причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы преодолел по речному руслу свыше 70 км, что привело к затоплению обширной территории. В Китае жертвами стихии стали 43 человека, еще 519 считаются пропавшими без вести.

Фото: РИА Новости