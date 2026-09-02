В Нью-Йорке убита вице-президент одного из крупнейших банков США

В центре Манхэттена убили 32-летнюю Эрин Пиаченти, занимавшую пост вице-президента в подразделении по отбору персонала и урегулированию конфликтов в Bank of America, пишет Reuters.

Трагедия произошла 31 августа около 16:24 по местному времени в районе Таймс-сквер. В результате инцидента также пострадал 68-летний мужчина (его личность не раскрывается). Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как стабильное.

Согласно сводкам полиции Нью-Йорка, прибывшие на вызов офицеры застали на месте происшествия 49-летнюю женщину, которая размахивала двумя большими ножами. Когда она направилась в сторону стражей порядка, те применили оружие. Подозреваемая скончалась на месте от полученных ранений. В полиции уточняют, что женщина страдала психическим расстройством.

В Bank of America официально подтвердили факт гибели своей сотрудницы.

Агентство Reuters обращает внимание на тревожную тенденцию - за последние годы на Манхэттене произошла целая серия резонансных убийств сотрудников крупных корпораций. Так, в 2025 году в офисном здании был застрелен высокопоставленный сотрудник инвестиционной компании Blackstone. В 2024-м у входа в отель получил смертельные ранения генеральный директор страхового гиганта UnitedHealthcare Брайан Томпсон. В 2022-м году жертвой случайной стрельбы в поезде, следовавшем из Бруклина в Нижний Манхэттен, стал работник Goldman Sachs.