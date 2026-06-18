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В Нью-Йорке выстрелы недалеко от Таймс-сквер спровоцировали панику

В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремели выстрелы. Туристы бросились врассыпную, пытаясь укрыться на прилежащих улицах.

Над центральной площадью появились вертолеты полиции. Власти крайне скупы на подробности инцидента: сообщается лишь, что в результате стрельбы был ранен один человек, преступник арестован.

Тем не менее, воздушное пространство Нью-Йорка по-прежнему продолжают барражировать полицейские вертолеты.

Фото: pexels.com

Разделы:

ПроисшествияСША

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США