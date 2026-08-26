В Оршанском районе при обвале грунта погиб рабочий

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего при обвале грунта в Оршанском районе.

По предварительным данным, днем 25 августа работники строительной организации выполняли установку и монтаж труб водопровода на объекте. Во время земляных работ произошел обвал грунта и 37-летнего монтажника, который находился в траншее, засыпало землей. От полученных травм мужчина погиб.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъята документация по вопросам охраны труда и техники безопасности.