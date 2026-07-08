В Оршанском районе рыбака поймали на незаконной добыче краснокнижного усача

Особенности рыбалки и улова житель Оршанского района теперь изучает в рамках уголовного дела - статья "Незаконная добыча рыбы". Мужчина так увлекся, что проигнорировал запрет и двумя удочками из Днепра вытянул краснокнижных особей. Одной из них является усач обыкновенный. Было это еще 5 июня. Рыбака на берегу заприметили инспекторы охраны животного и растительного мира, подошли, в траве рядом нашли мешок с уловом. Понимая, что это за рыба, вызвали на место следственно-оперативную группу. Вред, причиненный окружающей среде, составил почти 6,5 тыс. рублей.