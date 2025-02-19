В Осиповичах из-за прорыва трубопровода 78 объектов и 16 тыс. потребителей остались без воды

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Ночью в Осиповичах произошел прорыв трубопровода холодного водоснабжения, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На время проведения ремонтных работ остановлена подача воды 16 тыс. потребителям и 78 объектам экономики города. Теплоснабжение не нарушено. Организован подвоз воды.

Об отсутствии водоснабжения население было оперативно проинформировано путем СМС-рассылки.

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского на место выехали начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Игорь Ходанович и начальник Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Голубев.