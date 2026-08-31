В Островце главный бухгалтер спускала госсредства на азартные игры

В службу БЭП Гродно поступила информация о подозрительной финансовой активности главного бухгалтера одной из организаций Островца. 35-летняя женщина переводила деньги предприятия на личную карту. Незаконные действия маскировала под закупки хозтоваров и оплату услуг, внося ложные сведения в отчетные документы. Кроме того, часть поступающей наличности не проводила по кассе, а зачисляла на свой счет.

Всего за полгода фигурантка похитила свыше 100 тыс. рублей. Часть из них проиграла в онлайн-казино.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.