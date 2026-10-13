В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Панаме произошло очередное землетрясение. На юго-западе страны зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Эпицентр находился в районе тихоокеанского побережья страны.

Новая стихия обрушилась спустя три дня после мощного сейсмического события - землетрясения магнитудой 7,2, после которого последовали более 200 афтершоков. В результате пострадали 27 человек. В целом стихия затронула более 6 тыс. человек. В зоне бедствия из-за разрушений проведена массовая эвакуация местных жителей. Около 2 тыс. построек повреждены. Разбор завалов продолжается.