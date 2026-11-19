19 ноября без отопления и горячей воды остались дома в Первомайском районе Минска из-за повреждения участка теплосети. Сейчас энергетики оперативно устраняют повреждение.

Пострадали жители на улицах Академической, Сурганова, Волгоградской и проспекте Независимости.

На месте задействованы сразу две аварийно-восстановительные бригады: специалисты локализуют участок и ведут ремонт в усиленном режиме.

Полностью завершить работы и вернуть тепло в квартиры минчан планируют до 18:00.