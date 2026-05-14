В Петриковском районе муж-тиран пытался остричь жену налысо

В Петриковском районе судебные эксперты помогли изобличить домашнего тирана - в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело. Глава семейства, с которым заявительница более 20 лет состоит в браке, регулярно приходил домой пьяным. Вместо того чтобы лечь спать, поднимал руку на жену и угрожал расправой. Обо всем этом стало известно, когда во время очередной выходки разъяренный мужчина попытался остричь супругу налысо: силой усадил женщину на стул и с машинкой в руках приступил к делу. Ему показалось, что жена выпивала без него.