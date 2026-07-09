В Пинске замечания о громкой музыке завершились дракой с пенсионерами

В Пинске 24-летний местный житель регулярно нарушал покой соседей: громко слушал музыку, смотрел телевизор, часто приводил гостей и устраивал в квартире дискотеки. На замечания жильцов он реагировал агрессивно и полностью игнорировал просьбы соблюдать тишину.

После очередной пьянки молодой человек возвращался домой и увидел пенсионеров, сидевших на лавочке в тени деревьев. Почувствовав себя оскорбленным из-за предыдущих замечаний, он подошел к ним, начал словесную перепалку, а затем полез в драку. Пострадавшие обратились в милицию.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганство.