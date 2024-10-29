Барышни знакомились с состоятельными мужчинами и приводили в особый бар - итоговый чек шокировал

Встретить барышню, показать свою щедрость и построить планы хотя бы на ближайшие пару часов - такой стратегии придерживаются некоторые мужчины. Однако на всякого хитреца найдется еще более ушлый.

В Питере силовики разоблачили группу мошенников (8 человек), которые построили свой бизнес на слабостях представителей сильного пола. В частности, организатор схемы открыл в городе бар. Затем нашел девушек, которые должны были знакомиться с обеспеченными мужчинами и приводить их отдыхать именно в это заведение. Там пара заказывала блюда и напитки по нереально завышенному ценнику. Итоговый чек за вечер наводил ужас даже на состоятельных гостей (видео).