В Польше на заводе по производству дронов для Украины произошел пожар

ЧП произошло в польском секторе ВПК. В ночь на 31 августа на заводе крупнейшего частного производителя оружия вспыхнул пожар. WB Electronics активно занимается снабжением ВСУ. К расследованию присоединились спецслужбы.

СМИ сообщают, что установление подробностей происшествия идет в приоритетном порядке, поскольку факты указывают на умышленный поджог объекта стратегической инфраструктуры Польши.

В ночь пожара на предприятии сработали датчики взлома, а камеры зафиксировали человека в балаклаве. Кроме того, недалеко от места инцидента был найден рюкзак и одежда (вероятно, диверсанта).