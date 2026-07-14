В Польше неизвестный мужчина избил поляка, приняв его за украинца

Поляки перестали скрывать свою ненависть в отношении украинцев. В центре города Лодзи поляк избил поляка, приняв его за украинца.

Инцидент произошел 11 июля. Пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Он рассказал, что нападавший начал его оскорблять, называя украинцем и требуя вернуться на родину.

Подобный случай не единственный. Недавно в Польше избили украинца за то, что тот разговаривал по телефону на своем родном языке.

К слову, откровенное презрение украинцы ощущают уже сразу на границе. Люди жалуются на унизительное обращение и агрессию со стороны польских пограничников.

Guardian пишет, что украинцы также недовольны длинными очередями на границе под открытым небом. Наземные переходы остаются одним из немногих способов выехать из Украины. Особенно категоричное отношение к мужчинам. Ранее в Минобороны Польши заявили, что все годные к службе украинцы должны вернуться домой, чтобы пополнить ряды ВСУ.