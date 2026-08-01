В Польше пенсионер ударил украинку тростью по голове за разговор по телефону на родном языке

В польском обществе продолжает обостряться неприязнь к украинцам. Поляки не стесняются прибегать к кулакам.

Среди последних инцидентов - нападение пенсионера на женщину из Украины. Поляк дважды ударил украинку тростью по голове за разговор по телефону на ее родном языке. Об этом пишут польские СМИ.

Еще один случай произошел в поезде. Группа поляков напала на украинского подростка.

Антиукраинские настроения подтверждают и результаты свежего опроса. Согласно ему, рекордные 40 % польских граждан выступают категорически против принятия Украины в ЕС. За - всего около 9 %.