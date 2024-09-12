В популярной соцсети показались первые "елочные" аферисты - несколько минчан уже пострадали

В Беларуси активизировались сезонные мошенники, первыми себя показали "елочные" аферисты. Несколько минчан решили заранее купить новогодний атрибут, перевели деньги, а товар так и не получили.

Все пострадавшие хотели приобрести ель в популярной социальной сети. Схема стандартная: продавцы просят предоплату, а после не выходят на связь.