ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

В популярной соцсети показались первые "елочные" аферисты - несколько минчан уже пострадали

В Беларуси активизировались сезонные мошенники, первыми себя показали "елочные" аферисты. Несколько минчан решили заранее купить новогодний атрибут, перевели деньги, а товар так и не получили.

Изображение

Все пострадавшие хотели приобрести ель в популярной социальной сети. Схема стандартная: продавцы просят предоплату, а после не выходят на связь.

Правоохранители предупреждают: лучше покупать такие товары на проверенных торговых площадках.

мошенничество

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все