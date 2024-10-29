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В пятиэтажке в Черкесске взорвался газ, есть погибшие

В пятиэтажке в Черкесске взорвался газ, есть погибшие

По меньшей мере 2 человека погибли, 9 пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Черкесске по ул. Лободина.

Есть разрушения на четвертом и пятом этажах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, четверо пострадавших госпитализированы.

Силами пожарно-спасательных подразделений из дома были эвакуированы около 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело.

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