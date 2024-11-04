В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ

В Речице 62-летний нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Нетрезвый мужчина шел по проезжей части в темное время суток без фликера. Сотрудники ГАИ остановили пешехода. Инспектор пояснил: на нарушителя составят административный протокол. Тогда пешеход предложил договориться без оформления документов и протянул деньги.