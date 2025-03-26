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В Республике Корея во время пожаров вертолет потерпел крушение
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В Республике Корея во время пожаров вертолет потерпел крушениеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b54f9b6-771b-409e-9415-d73ad6eaf29a/conversions/4c80c9ae-5995-4d06-aca7-7fb99aab3d88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b54f9b6-771b-409e-9415-d73ad6eaf29a/conversions/4c80c9ae-5995-4d06-aca7-7fb99aab3d88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b54f9b6-771b-409e-9415-d73ad6eaf29a/conversions/4c80c9ae-5995-4d06-aca7-7fb99aab3d88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b54f9b6-771b-409e-9415-d73ad6eaf29a/conversions/4c80c9ae-5995-4d06-aca7-7fb99aab3d88-xl-___webp_1920.webp 1920w
Вертолет разбился в уезде Ыйсон в Республике Корея. Там продолжаются большие лесные пожары. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство "Ренхап".
По предварительной информации, в вертолете был один пилот. Он погиб.
В среду исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары худшими в истории страны. Погибли 18 человек, 13 пострадали, более 20 тыс. человек эвакуированы.
В борьбе со стихией задействованы 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военных, примерно 3,1 тыс. пожарных, около 4,6 тыс. госслужащих. Власти не исключают, что лесные пожары могли начаться из-за неосторожного обращения с огнем.