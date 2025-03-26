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В Республике Корея во время пожаров вертолет потерпел крушение

В Республике Корея во время пожаров вертолет потерпел крушение

Вертолет разбился в уезде Ыйсон в Республике Корея. Там продолжаются большие лесные пожары. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство "Ренхап".

По предварительной информации, в вертолете был один пилот. Он погиб.

В среду исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары худшими в истории страны. Погибли 18 человек, 13 пострадали, более 20 тыс. человек эвакуированы.

В борьбе со стихией задействованы 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военных, примерно 3,1 тыс. пожарных, около 4,6 тыс. госслужащих. Власти не исключают, что лесные пожары могли начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

вертолеткрушениеРеспублика Корея