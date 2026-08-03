В результате атаки БПЛА под Геленджиком погибли 6 человек

Жертвами атаки дронов ВСУ на Архипо-Осиповку под Геленджиком стали 6 человек. Трое из них - дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадали около 40 человек, 17 из них доставлены в медучреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.

Вениамин Кондратьев подчеркнул: "Атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы".