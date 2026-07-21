Страшное ДТП в Буда-Кошелевском районе: 1 человек погиб, 7 пострадали

Утром 21 утром в Буда-Кошелевском на гомельской трассе районе столкнулись автомобили Renault и Jetta. Одну из машин от удара выбросило в кювет.

В результате серьезного ДТП один человек погиб, еще семь пострадали.

В Renault 65-летняя пассажир погибла на месте аварии. 41-летняя женщина-водитель, пассажир, возраст которого устанавливается, а также двое детей (16 и 11 лет) доставлены с травмами в больницу.





В автомобиле Jetta пострадали 45-летняя водитель, а также пассажиры - 53-летний мужчина и 12-летний ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Причины аварии и ее обстоятельства устанавливаются.