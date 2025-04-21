В результате мощного взрыва в китайской провинции Шаньси пострадали не менее 17 человек

Из-за сильного взрыва в одном из кварталов города Тайюань, административном центре китайской провинции Шаньси, пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Сообщается о тяжелом состоянии четырех пострадавших.

Взрыв произошел около 13:00 по пекинскому времени (8:00 по минскому) в районе Сяодянь. Место происшествия окутал густой черный дым.