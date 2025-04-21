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3.03 BYN
3.44 BYN
В результате мощного взрыва в китайской провинции Шаньси пострадали не менее 17 человек
В результате мощного взрыва в китайской провинции Шаньси пострадали не менее 17 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a8d5038-7e45-40f0-95f3-653d80d59bdc/conversions/997cd50f-70cc-4aef-8ba2-400fd7fb4117-xl-___webp_1920.webp 1920w
Из-за сильного взрыва в одном из кварталов города Тайюань, административном центре китайской провинции Шаньси, пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
Сообщается о тяжелом состоянии четырех пострадавших.
Взрыв произошел около 13:00 по пекинскому времени (8:00 по минскому) в районе Сяодянь. Место происшествия окутал густой черный дым.
Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место взрыва рабочую группу для спасательных работ и тушения пожара. На месте происшествия работает 210 работников и 43 единицы техники. О причинах происшествия пока не сообщается.