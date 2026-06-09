В Шкловском районе супружеская пара погибла в горящем доме

В агрогородке Староселье Шкловского района произошла трагедия: ночью погибли 47-летняя женщина и ее 58-летний супруг. Ценой своей жизни они спасли внука: 2-летний мальчик в реанимации, врачи борются за его жизнь.

По предварительным данным СК, находясь внутри полыхающего дома, хозяйка успела разбить окно и отдать ребенка соседке, которая прибежала на помощь, заметив дым. Дедушку и бабушку спасенного малыша нашли уже во время тушения пожара спасатели. Помочь супружеской паре было невозможно.

Людмила Еверкина, официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области:

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, зафиксирована следовая картина. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем при курении. Для установления точной причины пожара и причин смерти будет проведен ряд судебных экспертиз".

Людмила Еверкина, официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0d0f9-9d9b-4745-9a4a-8c426e6474e8/conversions/b25eaa25-4f0b-487b-b8d0-1629f731e8cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0d0f9-9d9b-4745-9a4a-8c426e6474e8/conversions/b25eaa25-4f0b-487b-b8d0-1629f731e8cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0d0f9-9d9b-4745-9a4a-8c426e6474e8/conversions/b25eaa25-4f0b-487b-b8d0-1629f731e8cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fa0d0f9-9d9b-4745-9a4a-8c426e6474e8/conversions/b25eaa25-4f0b-487b-b8d0-1629f731e8cc-xl-___webp_1920.webp 1920w