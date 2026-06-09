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В Шкловском районе супружеская пара погибла в горящем доме
В агрогородке Староселье Шкловского района произошла трагедия: ночью погибли 47-летняя женщина и ее 58-летний супруг. Ценой своей жизни они спасли внука: 2-летний мальчик в реанимации, врачи борются за его жизнь.
По предварительным данным СК, находясь внутри полыхающего дома, хозяйка успела разбить окно и отдать ребенка соседке, которая прибежала на помощь, заметив дым. Дедушку и бабушку спасенного малыша нашли уже во время тушения пожара спасатели. Помочь супружеской паре было невозможно.
Людмила Еверкина, официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области:
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, зафиксирована следовая картина. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем при курении. Для установления точной причины пожара и причин смерти будет проведен ряд судебных экспертиз".
Обстоятельства смертельного пожара следствие устанавливает в рамках проверки.