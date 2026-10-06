В школе Стамбула произошло нападение с ножом: погиб 1 ученик
Автор:Редакция news.by
1 ученик погиб, еще 7 пострадали при нападении школьницы с ножом в Стамбуле. Инцидент произошел в одном из учебных заведений города.
По предварительной информации, причиной агрессии 15-летней девочки стала ссора с одноклассницами. Нападавшую задержала охранница школы.
Предстоит серьезное разбирательство, каким образом ученица оказалась вооружена ножом. Ведь после апрельского инцидента со стрельбой, когда погибли 9 человек, в турецких школах действуют усиленные меры безопасности.