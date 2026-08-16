В штате Вирджиния при стрельбе возле университета пострадали 5 человек
Автор:Редакция news.by
Сразу два массовых расстрела произошли в США. Возле университета в штате Вирджиния группа неизвестных устроила перестрелку, в которой были тяжело и даже, возможно, смертельно ранены 5 студентов. Преступники не задержаны, полицейская операция продолжается.
В штате Кентукки тоже ищут стрелка: в городе Лексингтон неизвестный открыл огонь по людям, которые отдыхали в парке. Погиб один человек, пятеро ранены.
За 2026 год в США произошел уже 281 масс-шутинг.