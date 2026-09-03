В штате Вирджиния вооруженный мужчина ранил сотрудника школы
Автор:Редакция news.by
В американской начальной школе произошла стрельба. В Вирджинии вооруженный мужчина открыл огонь, ранил одного из сотрудников и покончил с собой, следует из заявления школы и местной полиции.
Пострадавший доставлен в больницу. По словам врачей, на данный момент его состояние стабильное.
В школе провели эвакуацию. Полиция начала расследование. Пока мотивы преступления и его связь с учебным заведением остаются неизвестными.