В штате Вирджиния вооруженный мужчина ранил сотрудника школы

В американской начальной школе произошла стрельба. В Вирджинии вооруженный мужчина открыл огонь, ранил одного из сотрудников и покончил с собой, следует из заявления школы и местной полиции.

Пострадавший доставлен в больницу. По словам врачей, на данный момент его состояние стабильное.

В школе провели эвакуацию. Полиция начала расследование. Пока мотивы преступления и его связь с учебным заведением остаются неизвестными.