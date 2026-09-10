В Солигорске при задержании наркоторговца милиция применила оружие

Громкое задержание наркоторговца произошло в Солигорске: мужчина оказал сопротивление правоохранителям, пришлось применить оружие.

Накануне милиционеры вместе с бойцами СОБРа внутренних войск МВД проводили задержание 47-летнего жителя Солигорска. Мужчина, ранее судимый за грабеж и незаконный оборот наркотиков, подозревается в распространении крупных партий запрещенных веществ на территории Минской области.

Подозреваемый оказал сопротивление милиционерам, набросившись на них с ножом. Военнослужащий применил огнестрельное оружие, произведя прицельный выстрел по ногам нападавшего. На месте происшествия мужчине была оказана необходимая помощь, после чего он госпитализирован.

Александр Шаровар, замначальника криминальной милиции ГУВД Миноблисполкома:

"Любые попытки оказания сопротивления сотрудникам милиции и военнослужащим при исполнении ими служебных обязанностей пресекаются самым решительным образом. Закон дает правоохранителям право применять оружие для защиты граждан и себя от преступных посягательств".

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Приехала в Беларусь для раскладки наркотика, но попалась в руки наркоконтроля: в Минске задержана 20-летняя иностранка, которая должна была разложить особо опасный психотроп "4-СМС" в лесных массивах города. Она привезла из своей страны крупную партию этого вещества, но ее план нарушил столичный наркоконтроль.