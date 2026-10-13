В США на американских горках погиб человек

В Атланте на американских горках произошла авария со смертельным исходом. 1 человек погиб, еще несколько получили травмы - они доставлены в больницу.

По предварительной версии, причиной мог стать технический сбой системы фиксации безопасности.

Спасатели эвакуировали остальных пассажиров с зависших на высоте вагонеток. Сам парк развлечений временно закрыли.

По размерам горки "Голиаф" входят в число самых больших в США. Они поднимаются на 72 м, а протяженность трассы составляет 1 400 м.