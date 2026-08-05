В страшном ДТП на Гомельщине погибли трое, в том числе ребенок

5 августа около 15:00 в Светлогорском районе на 18-м км автодороги Н-5011 "Светлогорск - Сосновый бор - Полесье", по предварительной информации, 46-летний мужчина за рулем Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ.

ДТП на 18-м км автодороги Н-5011 "Светлогорск - Сосновый бор - Полесье"

В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров (11-летняя девочка и 78-летняя женщина). В больницу доставлены 8-летний мальчик и 51-летняя женщина.