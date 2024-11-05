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В Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монахов - есть погибший
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Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
В Академию национальной безопасности можно будет поступить на гражданские специальности
Торговля между Беларусью и Россией достигнет 60 млрд долларов и обновит исторический максимум
Что на повестке дня в СГ и в отношениях с Россией? Лукашенко сверился с белорусской делегацией
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Узнали, во сколько обойдется новогодний банкет в белорусском санатории
Депутаты Беларуси провели выездное заседание в рыбхозе "Волма", что интересовало парламентариев
Благотворительные акции пройдут в рамках международной рождественской ярмарки 14 декабря в Минске
На 63-м году жизни не стало врача-диетолога Алексея Ковалькова
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Польша грозит закрыть оставшиеся в стране консульства России
В киевском парке Славы демонтировали бюсты четырех героев Великой Отечественной войны
Президент России поддержал предложение подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ
ООН: на север сектора Газа уже 50 дней почти не поступает продовольствие
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