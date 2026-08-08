В Таиланде 14-летний подросток устроил массовую стрельбу в школе

Вооруженное нападение на школу потрясло Таиланд. Число жертв трагедии в престижном учебном заведении к северу от Бангкока возросло до 9 человек, еще 20 получили ранения.

По данным следствия, 14-летний подросток сначала хладнокровно расстрелял дома собственных бабушку и дедушку, после чего устроил кровавую бойню уже в школе. Нападавший произвел более 30 выстрелов в учителей и учеников. Окруженный полицией стрелок покончил с собой.

Премьер-министр Таиланда назвал трагедию шоком для нации и уже анонсировал введение закона о полном запрете на ношение оружия для гражданских лиц. Известно, что пистолет подросток взял у своего дедушки. Мотивы стрелявшего выясняются.