В центре Москвы произошел теракт: 3 человека погибли, 21 серьезно пострадал

Вечером 1 августа у входа в один из ресторанов в центре Москвы прогремел взрыв. 3 человека погибли, 21 человек серьезно пострадал. Многие раненые находятся в крайне тяжелом состоянии. Место преступления было оцеплено всю ночь: там велись следственные действия.

Уже известно, что к дверям ресторана подошла женщина, которая пыталась проникнуть внутрь с неким пакетом в руках. Ее остановил охранник: в этот момент взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было приведено в действие. Погибли женщина-курьер, сотрудник охраны и один из посетителей.

По неофициальным данным, в ресторане отмечал юбилей один из видных российских военачальников: он не пострадал. Заказчиков и цель теракта следствие пока не называет.