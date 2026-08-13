В Турции загорелся катер с туристами

У побережья Фетхие (в турецкой провинции Мугла) загорелся прогулочный катер. На борту находилось 115 туристов, обошлось без жертв. Огонь вспыхнул на кухне и быстро охватил весь катер. Люди спасались от пожара, прыгая в воду.

К эвакуации подключились береговая охрана, спасатели и экипажи находившихся поблизости судов. Два человека надышались дымом и были госпитализированы, другие пассажиры отказались от медпомощи.

Пока людей доставляли в порт, судно полностью выгорело и начало тонуть. Причина возгорания официально пока не установлена.