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В Витебске банк изъял поддельную купюру в 100 евро
Автор:Редакция news.by
Поддельная валюта выявлена в Витебске. В одном из городских отделений банка местный житель предъявил к обмену 100 евро. При визуальном осмотре банкноты сотрудник банка усомнился в ее подлинности, о чем немедленно сообщил в милицию. Правоохранителями купюра была изъята и направлена на экспертизу.
Специалисты сравнили денежный знак с подлинным образцом соответствующего номинала и года и установили несоответствия, которых было достаточно для вывода о том, что купюра поддельная.