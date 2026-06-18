В Витебске банк изъял поддельную купюру в 100 евро

Поддельная валюта выявлена в Витебске. В одном из городских отделений банка местный житель предъявил к обмену 100 евро. При визуальном осмотре банкноты сотрудник банка усомнился в ее подлинности, о чем немедленно сообщил в милицию. Правоохранителями купюра была изъята и направлена на экспертизу.