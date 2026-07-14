В Витебске из-за ливня и ветра затопило автовокзал

Витебск приходит в себя после разгула стихии. Ливень накануне вновь внес коррективы в жизнь не только автомобилистов, пешеходам пришлось еще сложнее.

Сильный ветер валил деревья в разных частях города, например, ель на ж/д вокзале повредила машины. Сотрудники МЧС оперативно выехали для ликвидации последствий.

Затопило автовокзал, досталось магазину на улице Суворова, ступени которого стали мини-водопадом. Улицы и площади города превратились в сплошной поток воды.