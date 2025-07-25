В Витебске из-за сильных ливней произошло обрушение грунта

Пострадали хозпостройки. Разрушен технический проезд размером 4 на 70 метров. На месте происшествия оперативно собрана комиссия по ЧС при Витебском горисполкоме. Предварительно никто не пострадал.



Изучаются обстоятельства произошедшего. Место инцидента ограждено. В эти минуты проводятся работы по укреплению зоны схождения грунта. На месте работают 17 единиц техники и 37 человек.