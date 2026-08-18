В Витебске мужчина познакомился с женщиной, затем избил ее и забрал банковскую карту. Теперь дело передано в суд. Мужчине предъявили обвинение в разбое и хищении денег с банковского счета.

Установлено, что 44-летний житель областного центра познакомился с 63-летней женщиной в мае. После совместного застолья решил поживиться за ее счет, он потребовал банковскую карту, а когда новая знакомая отказала, избил ее. Получив желаемое, мужчина отправился за покупками.

Дмитрий Коржов, заместитель прокурора Витебска:

"Завладев картой, нападавший в тот же день отправился по магазинам города, где рассчитывался за свои покупки. Общая сумма похищенных денег составила почти 440 рублей. Примечательно, что фигурант проявляет стойкое противоправное поведение. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности более 10 раз, причем 9 судимостей связаны именно с хищениями чужого имущества".