3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
В Витебске спасатели устраняют последствия проседания грунта у многоквартирного дома
Автор:Редакция news.by
Спасатели продолжают оказывать помощь на месте происшествия в Витебске. 8 июня в МЧС поступило сообщение о проседании грунта возле многоквартирного жилого дома по ул. Шрадера.
На время восстановительных работ жителей дома отселили. Психологи МЧС оказали необходимую поддержку населению.
Спецслужбы в подвальном помещении повреждений фундамента не обнаружили. Начались работы по засыпанию котлована минерализованным грунтом и песком.
Сейчас идет прокладка канализационной трубы, после этого будут проходить работы по забивке шпунтов.