В Витебске спасатели устраняют последствия проседания грунта у многоквартирного дома

Спасатели продолжают оказывать помощь на месте происшествия в Витебске. 8 июня в МЧС поступило сообщение о проседании грунта возле многоквартирного жилого дома по ул. Шрадера.

На время восстановительных работ жителей дома отселили. Психологи МЧС оказали необходимую поддержку населению.

Спецслужбы в подвальном помещении повреждений фундамента не обнаружили. Начались работы по засыпанию котлована минерализованным грунтом и песком.