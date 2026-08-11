В Витебской области пресечена деятельность дроповодов

В Витебской области задержана организованная преступная группа из 8 человек. Ее участники оформляли в зарубежных банках банковские карты на белорусов, ведущих асоциальный образ жизни, а реквизиты продавали злоумышленникам из соседней страны. Дальше эти счета участвовали в серых финансовых схемах, а также их использовали мошенники для вывода похищенных средств. Преступный доход фигурантов составил не менее 200 тыс. рублей.

Алексей Борисенок, начальник 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси: "На Витебщине сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси совместно с отрядом специального назначения "Витязь" внутренних войск, отделом ГАИ Полоцкого РУВД задержана организованна группа, в состав которой входили 8 жителей северного региона в возрасте от 22 до 37 лет. Установлено, что фигуранты в течение нескольких лет осуществляли подбор граждан Республики Беларусь, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, от имени которых оформляли в банковских учреждениях иностранного государства платежные карты, реквизиты которых сбывали гражданам соседней страны".

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот платежных средств. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.