В Забайкалье раскрыли схему выдачи лицензий на золото за крупные взятки

По данным СК, должностные лица, в полномочия которых входили вопросы недропользования, получили крупные взятки от представителей отдельных золотодобывающих предприятий Забайкальского края за выдачу положительных заключений экспертиз и обеспечение преимущественного права в получении лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку рассыпного золота. При этом подозреваемые отклоняли обращения на указанные участки иных недропользователей, которые не прибегали к вознаграждениям. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на локациях составляет около 20 млн долларов.