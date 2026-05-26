В Забайкалье раскрыли схему выдачи лицензий на золото за крупные взятки
Схему по выдаче лицензий на добычу золота за взятки выявили в Забайкалье. Разоблачение провели сотрудники МВД и ФСБ России.
По данным СК, должностные лица, в полномочия которых входили вопросы недропользования, получили крупные взятки от представителей отдельных золотодобывающих предприятий Забайкальского края за выдачу положительных заключений экспертиз и обеспечение преимущественного права в получении лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку рассыпного золота. При этом подозреваемые отклоняли обращения на указанные участки иных недропользователей, которые не прибегали к вознаграждениям. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на локациях составляет около 20 млн долларов.
Обвинения в получении взяток предъявлены двум должностным лицам и одному посреднику, ранее работавшему в одном из учреждений в должности начальника отдела. Установлены также 5 взяткодателей, в интересах которых совершались незаконные действия.
Сриншот видео ЦОС ФСБ России