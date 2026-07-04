В Западной Европе от жары погибли тысячи человек

Западная Европа подводит печальный итог жаркого июня. Во Франции, Бельгии и Нидерландах зафиксировали не менее 3 700 избыточных смертей из-за высоких температур. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные министерств здравоохранения этих стран.

Больше всего погибших от горячей волны зафиксировано во Франции - 2025 случаев. В Бельгии зарегистрировано около 1200 жертв палящего зноя, а в Нидерландах из-за жары отмечено около 480 смертей.

Пострадали и другие страны - в Испании сообщают о более чем тысяче летальных исходов, связанных с жарой, - более чем вдвое больше по сравнению с июнем 2025 года.

Значительная часть умерших во всех странах - пожилые люди.

Поскольку прогнозы обещают возвращение аномальной жары, на правительства усиливается давление с требованием реагировать на вызовы погоды.