В Житковичском районе произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутки

Серьезное ДТП накануне произошло в Житковичском районе. Грузовик врезался в маршрутку. В салоне микроавтобуса находились 13 человек, сообщает ГАИ.

Авария произошла на трассе М-10 граница России - Гомель - Кобрин. По предварительной информации, лобовой удар произошел, когда 27-летний водитель грузовика выехал навстречку для обгона.

С места ДТП в больницу для обследования доставлены 10 человек, из них трое детей. Их состояние пока не уточняется.