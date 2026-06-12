Канистра с бензином могла стать причиной гибели школьников в Зимбабве

В Зимбабве в городе Гверу сгорел микроавтобус со школьниками. В салоне находились 24 ребенка, но выбраться из горящего автомобиля удалось не всем. 7 человек погибли. По предварительным данным, причиной пожара могла стать канистра с бензином.