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Канистра с бензином могла стать причиной гибели школьников в Зимбабве
Автор:Редакция news.by
В Зимбабве в городе Гверу сгорел микроавтобус со школьниками. В салоне находились 24 ребенка, но выбраться из горящего автомобиля удалось не всем. 7 человек погибли. По предварительным данным, причиной пожара могла стать канистра с бензином.
Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью детей. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии.
Белорусский лидер передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.