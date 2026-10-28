Вблизи белорусско-литовской границы задержан нарушитель с беспилотником

Вблизи белорусско-литовской границы задержан нарушитель с самодельным беспилотником.

В авто мужчины находился беспилотник самолетного типа кустарного производства. На задержанного составили административные материалы сразу по двум статьям: за нарушение пограничного режима и незаконные действия в отношении гражданских беспилотников. Ему грозит штраф с конфискацией аппарата.

В пограничном ведомстве напоминают: физическим лицам в Беларуси запрещено ввозить, хранить, использовать, продавать и изготавливать гражданские беспилотники и авиамодели.