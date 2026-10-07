Вбросы без доказательств: Латвия заявила о "гибридной провокации" на границе с Беларусью

На белорусско-латвийской границе якобы произошел инцидент, который Латвия назвала гибридной провокацией. На самом же деле это не что иное, как очередной фейк от западных соседей.

По версии латвийской стороны, группа из 20 нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу из Беларуси. Их якобы сопровождали вооруженные люди в масках: они угрожали латвийским военным и подталкивали мигрантов к границе.

Позже эти лица якобы все-таки проникли на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили две камеры наблюдения, после чего вернулись в Беларусь. Но это все заявления без доказательств, а вот как инцидент прокомментировал автор и ведущий популярного медиапроекта, посвященного жизни в Латвии.

Сергей Толкачев, автор проекта "Мы живем в Латвии":

"Повредили электрический распределительный шкаф. Только вот как они повредили? Очередями или ломами? Как-то очень странно, все же под током. Как они повредили? Они что, были в резиновых перчатках или коврики стелили? Я вот думал, как они могли допустить переход границы? Камеры не работают? А где наша экстренная мобильная техника, которая быстро прилетает? Как они допустили, что эти щиты повредили, камеры содрали и утащили? Ждем протест МИД Латвии. Нет ни фото, ни видео. Видимо, писать больше нечего, так уже на ходу придумывают. А можно видео увидеть, а то говорить можно много чего? В общем, не верят в это люди".

С учетом того, что никаких доказательств инцидента латвийская сторона так и не предоставила, это самый настоящий фейк. Таким образом, это не пограничный инцидент, а информационная операция.

Ее цель - не сообщить факт, а сформировать образ врага, оправить усиление границы и военного присутствия НАТО, дискредитировать Беларусь и спровоцировать эскалацию. Каждый случай нужно доказывать, а не делать пустые информационные вбросы.