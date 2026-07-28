Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза грузовиков.

Следствие установило, что три седельных тягача из стран Евросоюза ввозились в Беларусь под видом техники, уже зарегистрированной в России. Экспертиза подтвердила, что идентификационные номера были изменены.

По версии следствия, к схеме причастны двое граждан России. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 173 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.