Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза грузовиков
Автор:Редакция news.by
Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза грузовиков.
Следствие установило, что три седельных тягача из стран Евросоюза ввозились в Беларусь под видом техники, уже зарегистрированной в России. Экспертиза подтвердила, что идентификационные номера были изменены.
По версии следствия, к схеме причастны двое граждан России. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 173 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.