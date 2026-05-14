Витебские таможенники задержали 80 тонн груш, которые нелегально везли в Россию
Автор:Редакция news.by
Витебские таможенники задержали 80 тонн груш, которые нелегально везли в Россию
80 тонн свежих груш пытались вывезти из Беларуси нелегально. Витебские таможенники выявили факты незаконной транспортировки фруктов в Россию на сумму полмиллиона белорусских рублей.
Как рассказали в ведомстве, один из водителей предоставил таможне липовые сведения, а у троих шоферов документов на транспортировку груза и вовсе не было. По данным фактам начаты административные процессы. Перевозчики - белорусские индивидуальные предприниматели и юрлицо - заплатят штраф до половины стоимости товара.