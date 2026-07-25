Во Франции и Испании 220 тыс. человек были эвакуированы из-за лесных пожаров

Более 220 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров на юго-западе Франции и в центральной части Испании.

Французский лидер Эммануэль Макрон поручил премьер-министру активировать межведомственный кризисный штаб, а вооруженным силам - мобилизоваться. Он также обратился в Европейскую комиссию с запросом об активации для Франции механизма гражданской обороны ЕС. В местных СМИ пожар в Жиронде называют самым опустошительным за последние 50 лет. Огонь пока не поддается контролю, зона пожара превзошла 14 тыс. га.

Испания объявила режим чрезвычайной ситуации в Мадриде и соседней провинции Авила. Там стихия вышла из-под контроля. Три отдельных очага возгорания в регионе находятся на грани слияния в единый мощный фронт. Потушить их не представляется возможным.