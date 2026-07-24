Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 20 тыс. человек

Из курортных городов и деревень Атлантического побережья Франции эвакуированы 20 тыс. человек, преимущественно туристов. Лесные пожары бушуют в окрестностях Бордо: огненный фронт движется в направлении берегов Бискайского залива.

Пострадавших, насколько известно, нет, а борьбу со стихией пока безуспешно ведут 700 сотрудников чрезвычайных служб. К настоящему моменту выгорело около 2,5 тыс. га лесов и полей.

В регионе открыты центры размещения эвакуированных. В стихийном бедствии обвиняют рекордную жару, которая пришла во Францию: тем не менее непосредственными виновниками пожаров стали лесозаготовители, которые работали с нарушением норм безопасности.